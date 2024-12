13 dicembre Santa Lucia: guidare in sicurezza nella notte più breve dell’anno

Pubblicità

Con l’arrivo dell’inverno, le giornate si accorciano e guidare dopo il tramonto diventa una necessità per molti. Il 13 dicembre, giorno dedicato a Santa Lucia, viene tradizionalmente considerato la notte più corta dell’anno, anche se in realtà il solstizio d’inverno è qualche giorno dopo. In ogni caso, è il periodo in cui le ore di luce scarseggiano, e ciò comporta difficoltà per chi si mette alla guida nelle ore serali.

ZEISS, leader nella produzione di lenti oftalmiche, coglie questa occasione per sottolineare l’importanza della sicurezza stradale in condizioni di scarsa luminosità. Spesso, il fastidio provocato dai fari delle auto in arrivo o dalle luci a LED può influire sulla concentrazione e sulla capacità di reazione. Inoltre, difetti visivi non corretti, come miopia, astigmatismo o cataratta, possono aggravare la situazione.

L’importanza di una visione corretta

La pupilla si adatta alla quantità di luce presente, ma questo processo può essere disturbato da abbagliamenti improvvisi, come spiega il dott. Franco Spedale, esperto oculista:

“La variabilità della dimensione della pupilla, associata a un deficit visivo o a condizioni come la cataratta, può causare aloni fastidiosi e compromettere la sicurezza alla guida. L’uso di occhiali correttivi specifici è essenziale per affrontare queste difficoltà.”

Inoltre, i fari a LED delle automobili moderne, se da un lato migliorano la visibilità per il conducente, dall’altro possono risultare abbaglianti per gli altri.

I suggerimenti di ZEISS per una guida serena

Per rendere la guida notturna più sicura e confortevole, ZEISS consiglia:

Non fissare direttamente i fari dei veicoli in senso opposto.

dei veicoli in senso opposto. Mantenere il parabrezza pulito e sostituire le spazzole tergicristalli usurate.

e sostituire le spazzole tergicristalli usurate. Utilizzare correttamente le luci , evitando abbaglianti o fari antinebbia non necessari.

, evitando abbaglianti o fari antinebbia non necessari. Sbattere le palpebre regolarmente per lubrificare l’occhio.

regolarmente per lubrificare l’occhio. Mantenere una distanza di sicurezza adeguata.

adeguata. Guidare a velocità moderata rispetto al giorno.

Le lenti ZEISS DriveSafe

La gamma di lenti ZEISS DriveSafe è stata progettata per migliorare l’esperienza di guida, aiutando a mettere a fuoco rapidamente a diverse distanze e riducendo il fastidio provocato dalle luci abbaglianti. Inoltre, sono versatili e adatte anche ad altre attività quotidiane, non solo alla guida.

Secondo i dati dell’Automobile Club Italiano (ACI), gli incidenti aumentano durante le ore notturne, rendendo fondamentale un controllo visivo regolare e l’uso di strumenti correttivi adatti.

Santa Lucia può essere la notte più breve, ma la sicurezza non va mai sottovalutata. Quali strategie adotti per guidare al buio? Condividi la tua opinione nel form in basso!