📺 Programmi TV stasera 16 Ottobre 2023 in Prima Serata

RAI 1

🕘 21.40 – Imma Tataranni Ⅲ “Episodio 4” (TELEFILM 1ªTv) Giudiziario-giallo, con Vanessa Scalera

🕚 23.50 – L'attentato alla sinagoga di Roma (CULTURA) Documentario storico, presenta Giancarlo De Cataldo

🕛 0.50 – Rai News 24

RAI 2

🕘 21.30 – Charlie’s Angels (FILM) Avventura-azione 2019, con Kristen Stewart

🕚 23.30 – Tango Ⅰ "Puntata 1" (APPROFONDIMENTO) Dibattito, politica, con Luisella Costamagna /1.00

RAI 3

🕘 21.20 – Presa diretta “I bambini ucraini” (CULTURA) Inchiesta, attualità, conduce Riccardo Iacona

🕚 23.15 – Dottori in corsia: Bambino Gesù Ⅴ "Ep.4" (SERIALE) Documentario sul personale ospedaliero pediatrico

🕛 0.00 – TG3 Linea Notte / Meteo 3

RETE 4

🕘 21.25 – Quarta Repubblica Ⅵ “Puntata 7” (APPROFONDIMENTO) Dibattito, politica, conduce Nicola Porro

🕛 0.55 – Harrow Ⅰ "Episodio 7" (TELEFILM) Medicina forense, giallo, con Ioan Gruffudd

🕐 1.50 – TG4 Ultima ora

CANALE 5

🕘 21.30 – Grande Fratello ⅩⅦ “Puntata 11” (SVAGO) Gioco, conduce Alfonso Signorini

🕛 1.20 – Grande Fratello ⅩⅦ – Diretta (SVAGO) Gioco, telecamera nascosta

🕐 1.30 – TG5 Notte / Meteo

ITALIA 1

🕘 21.25 – The Foreigner (FILM) Drammatico-azione 2017, con Jackie Chan

🕚 23.50 – L'ultimo boy scout – Missione sopravvivere (FILM) Commedia-azione 1991, con Bruce Willis /2.00

LA 7

🕘 21.30 – La giuria (FILM) Giudiziario-giallo 2003, con John Cusack /0.00

TV 8

🕘 21.30 – Gialappa show Ⅱ “Puntata 1” (DIVERTIMENTO) Sketch, repertorio, conduce il Mago Forest /23.40

NOVE

🕘 21.35 – Little Big Italy Ⅵ “Trattorie di Bangkok” (SVAGO) Gara tra ristoranti italiani all’estero /23.15

RAI 4

🕘 21.20 – Bastardi a mano armata (FILM 1ªTv) Thriller-criminalità 2021, con Marco Bocci /22.55

RAI 5

🕘 21.15 – L’amore a domicilio (FILM) Sentimentale-romantico 2019, con Miriam Leone /22.40

RAI MOVIE

🕘 21.10 – Soldati a cavallo (FILM) Militaresco-western 1959, con John Wayne /23.15

VENTI

🕘 21.10 – 300 – L’alba di un impero (FILM) Guerra-azione 2014, con Sullivan Stapleton /23.15

IRIS

🕘 21.10 – Sergente Rex (FILM) Biografico-animalista 2017, con Kate Mara /23.30

TWENTY SEVEN

🕘 21.05 – Ritorno al futuro – Parte Ⅲ (FILM) Commedia-fantascienza 1990 con Michael J. Fox /23.25

LA 7 D

🕘 21.30 – Josephine, ange gardien (TELEFILM) Fantastico-fiabesco, con Mimie Mathy /23.20

CIELO

🕘 21.15 – Un giorno come tanti (FILM) Melodrammatico 2013, con Kate Winslet /23.15

REAL TIME

🕘 21.25 – Vite al limite “Geno e Nico” (TELEFILM) Documentario, casi di grave obesità in cura /23.25

