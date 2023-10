📺 Programmi TV stasera 14 Ottobre 2023 in Prima Serata

Condividi

Guida ai Programmi TV per la Serata di Oggi

Ecco cosa offre la programmazione televisiva per questa sera 14 ottobre in prima serata! Scopri cosa c’è in onda sui principali canali:

Rai 1

20:30: Sport – Qualificazioni Euro 2024. Italia vs. Malta.

23:00: Attualità – Tg 1 Sera.

Rai 2

21:20: Serie tv – S.W.A.T.

22:20: Serie tv – S.W.A.T.

23:00: Attualità – Tg 2 Dossier.

23:50: Attualità – Tg 2 Storie. I racconti della settimana.

Rai 3

21:45: Attualità – Italic, carattere italiano.

23:50: Attualità – TG3 Mondo.

Rete 4

21:25: Film – Rocky IV.

23:25: Film – Testimone involontario.

Canale 5

21:20: Spettacolo – Tu Si Que Vales.

Italia 1

21:20: Film – L’era glaciale – In rotta di collisione.

23:05: Film – Cicogne in missione.

La 7

20:35: Attualità – In altre parole.

23:15: Documentari – C’era una volta… Il Novecento.

TV 8

21:35: Lifestyle – Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

22:55: Lifestyle – Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

Nove

21:40: Attualità – Faking It – Bugie o verità ?

23:15: Attualità – Faking It – Bugie o verità .

Canale 20

21:05: Film – Romeo deve morire.

23:35: Film – Highlander-L’Ultimo Immortale.

Rai 4

21:20: Serie tv – Narcos: Mexico.

22:20: Serie tv – Narcos: Mexico.

23:15: Film – The Hollow Point – Punto di non ritorno.

Iris

21:00: Film – L’ Uomo Di Neve.

23:30: Film – In Trappola – Don’t Get Out.

Rai 5

21:15: Spettacolo – 456.

22:35: Spettacolo – Concorso di composizione 2 agosto.

23:30: Documentari – Classic Albums.

Rai Movie

21:10: Film – Brave ragazze.

23:00: Film – Confusi e felici.

Rai Premium

21:20: Serie tv – Blanca.

23:20: Film – Materia viva.

Cielo

21:15: Film – Malizia erotica.

22:55: Documentario – Naked.

Twenty Seven

21:10: Film – Pericolosamente insieme.

23:10: Film – Out of Sight – Gli opposti si attraggono.

La 7d

21:30: Serie tv – Grey’s Anatomy.

La 5

21:10: Film – Inga Lindstrom – Screzi D’Amore.

23:05: Serie tv – Grand Hotel – Intrighi e Passioni.

Real Time

21:25: Serie tv – Il Dottor Alì.

Food Network

21:05: Lifestyle – Camionisti in trattoria.

Cine34

21:15: Film – Piccolo grande amore.

