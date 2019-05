Slot machine online: come riconoscere quelle sicure ed affidabili in Italia?

Le slot machine virtuali, a differenza di quello che si potrebbe pensare, non sono tutte uguali. Le maggiori diversità riguardano il genere, il tema, il funzionamento, il numero delle linee ed i payouts. A ciò si aggiungono, però, anche la sicurezza e l’affidabilità. Infatti, non tutti i casinò online che mettono a disposizione questa forma di intrattenimento garantiscono un’esperienza di gioco protetta.

Tuttavia, quando si gioca alle slot, sentirsi sicuri è fondamentale. Per questa ragione è importante affidarsi solo a piattaforme provviste di licenza AAMS. Questo acronimo sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, un ente finalizzato alla regolamentazione ed al monitoraggio di diversi settori, come i tabacchi, le lotterie nazionali, fino ad arrivare al gioco online. I giocatori che, tra le varie opzioni a disposizione in internet, scelgono un portale AAMS vengono tutelati fin dal momento della registrazione, iniziando al meglio l’esperienza di gioco.

Scegliere i casino virtuali AAMS per giocare nella legalità

Di fatto, online non è difficile imbattersi in siti oscurati. Spesso si tratta di piattaforme di gioco virtuali assai note all’estero, ma a cui non è possibile accedere in Italia in maniera legale. Infatti, nel Bel Paese un casino che propone gioco d’azzardo per via elettronica, per operare legalmente, deve superare diversi controlli imposti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ed ottenere licenza che ne attesta l’affidabilità.

Ciò fa capire che i casinò online AAMS, che mettono a disposizione slot machine di svariato genere, sono assolutamente sicuri, permettono incredibili vincite e si dimostrano molto scrupolosi per quanto riguarda i servizio di assistenza ai clienti. Un esempio di sito sicuro in Italia dedicato alle slot è videoslotmachineonline.it, che consente di giocare gratuitamente e senza scaricare nulla.

Di fatto, un vantaggio da non sottovalutare, di cui è possibile beneficiare optando per i casino legali, sono le incredibili offerte ed i bonus disponibili, che sono convenienti, trasparenti e facili da utilizzare. Particolarmente interessante è il bonus senza deposito, che permette di iniziare a giocare, ma senza versare denaro. Tuttavia, si possono trovare anche vantaggiosi bonus di benvenuto che consentono di aumentare il deposito iniziale, in modo da poter vincere fin da subito somme più consistenti.

Che rischi si corrono giocando alle slot su un casino non licenziato AAMS?

Le piattaforme online che non ha ottenuto la licenza AAMS sono pericolose, poiché nella maggior parte dei casi fanno un utilizzo improprio dei dati forniti dal giocatore al momento dell’iscrizione. Inoltre, è molto probabile che nel caso in cui l’utente vinca una grande somma di denaro, non paghino e spariscano completamente, interrompendo le comunicazioni e magari prosciugando per intero il conto.

Non bisogna dimenticare, poi, che i casino online illegali spesso permettono l’accesso anche ai non maggiorenni. Tale fatto è piuttosto grave, poiché i giovani corrono più facilmente il rischio di diventare dipendenti dal gioco d’azzardo. Del resto, i siti senza licenza AAMS sono concepiti per lo più su base fraudolenta ed hanno come scopo primario quello di truffare i giocatori.