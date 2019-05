ANTEPRIMA ASSOLUTA I simpaticissimi micetti protagonisti della serie animata di Rainbow, record di ascolti su Rai Yoyo,debuttano a teatro con un travolgente show dal vivo – a Milano, Teatro Nazionale – domenica 26 maggio.

Sulla scia dell’enorme successo della serie televisiva ispirata alla famosissima canzone per bambini, arriva nei teatri italiani “44 Gatti Live Show” il primo spettacolo dal vivo dei gattini più simpatici e travolgenti dell’etere, per divertire grandi e piccini con una storia unica e “gattastica” e le più famose canzoni dello Zecchino d’Oro.

Anteprima assoluta del tour, prodotto da Rainbow, a Roma (dove sabato 18 ha riscosso un grande successo) e al Teatro Nazionale di Milano (domenica 26 alle ore 18), per proseguire nelle più importanti città della penisola nella stagione teatrale 2019/2020.

I nostri gattini vengono a conoscenza di un talent show per tutti i micini e micine della città: Lampo, Milady, Pilou e Polpetta si prepareranno felici insieme ad altri loro amici per non perdere l’occasione di salire su un palco e cercare di conquistare il premio in palio, di qualsiasi cosa si tratti! E, tra strani incidenti e divertenti disavventure, ma sempre uniti, e con il coinvolgimento del pubblico, riusciranno a superare le sfide e a partecipare alla gara, festeggiando il vincitore a sorpresa. Naturalmente la musica ha un ruolo centrale nello spettacolo e ascolteremo molte delle più famose canzoni dello Zecchino

Così come nella serie, già record di ascolti della tv per bambini, anche lo spettacolo dal vivo è incentrato sull’edutainment, affrontando temi quali la solidarietà in modo divertente e trasmettendo sempre valori positivi.

“44 GATTI” – LA SERIE TV

Nato dal genio e dall’estro creativo di Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow (la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx), il travolgente cartone “44 Gatti“ è la prima produzione prescolare del gruppo.

La serie televisiva prodotta da Rainbow e realizzatain collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano Bologna, va in onda su Rai Yoyo (dal lunedì al venerdì alle ore 7.35 e 19.20, e il sabato e la domenica alle ore 9.10) ed ha appena debuttato sul mercato internazionale.

“44 Gatti” è la nuova hit di Rai Yoyo che ad oggi ha ottenuto numerosi e incredibili record di ascolto sul canale (sia per numero assoluto di spettatori sia di share) a partire dal giorno del suo debutto, dove ha superato la soglia dei 527.000 spettatori, la più alta del 2018 per il canale per bambini più importante in Italia.

Un successo quello della serie sui 44 Gatti ancora più accentuato tra i bambini di 4-7 anni.