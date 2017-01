Windhoek in Namibia e Montego Bay in Jamaica: l’offerta di Eurowings sul lungo raggio continua a crescere anche nel 2017

COLONIA/BONN – A partire da luglio 2017 Eurowings aggiunge due nuove mete alla propria offerta sul lungo raggio: Windhoek, capitale della Namibia e Montego Bay in Jamaica. Sono così 13 le destinazioni a lungo raggio servite dalla compagnia low cost di qualità del Gruppo Lufthansa. L’aeroporto di Colonia/Bonn è la base di tutti i voli a lungo raggio ma la compagnia ha in programma di ampliare i collegamenti con molti aeroporti tedeschi ed europei in modo che sempre più passeggeri possano volare coi prezzi convenienti di Eurowings. Voli Smart Connect (voli in coincidenza) sono prenotabili per entrambe le nuove destinazioni dagli aeroporti di Berlino, Amburgo, Zurigo, Vienna, Londra Stansted e Heathrow.

Nel corso del 2016 Eurowings ha trasportato quasi mezzo milione di passeggeri sul lungo raggio realizzando un’occupazione di oltre il 90 percento e ora Windhoek e Montego Bay completano l’offerta con due collegamenti settimanali ciascuna: Windhoek a partire dal 12 luglio di mercoledì e domenica, Montego Bay a partire dal 3 luglio di lunedì e giovedì.

I voli sono già prenotabili sul sito www.eurowings.com o tramite call center al numero 199 257 013 e sono operati con Airbus A330 che offrono ai passeggeri poltrone comode, la scelta fra le tre tariffe BASIC, SMART e BEST, internet a bordo e un sistema di intrattenimento di bordo moderno ed efficace che può essere acquistato e utilizzato con i propri smartphone, tablet e PC.