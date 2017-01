Viterbo. Successo per il concerto La Musica per la Ricerca

Il ricavato dell’evento, organizzato dalla Saggini Costruzioni, a favore dell’Ail Viterbo

Grande successo per il concerto di solidarietà tenuto da I Solisti Aquilani, il 6 gennaio, e organizzato dalla Saggini Costruzioni, con il patrocinio del Comune di Viterbo, per raccogliere fondi a favore dell’Ail Viterbo. L’incasso dell’evento è stato devoluto per sostenere le attività della onlus, in modo particolare per il servizio di assistenza domiciliare dei malati. Chiesa dei Santi Valentino e Ilario gremita di spettatori che hanno ascolto e apprezzato una delle più prestigiose formazioni cameristiche a livello italiano e internazionale creata nel 1968, su musiche di G. Rossini, A. Salieri, A. Rolla e J. Suk.

«Abbiamo iniziato il 2017 nel migliore dei modi. – sottolinea il presidente dell’Ail Viterbo Patrizia Badini – L’incanto della musica e la bellezza della solidarietà si sono fuse in un evento straordinario. Il concerto è stata anche l’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della ricerca e per far conoscere le tante attività che la nostra onlus svolge sul territorio di Viterbo e della Tuscia. Un ringraziamento alla Saggini Costruzione per aver organizzato il concerto e alla parrocchia dei Santi Valentino e Ilario per averci aperto le porte della sua chiesa».