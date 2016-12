VIETRI SUL MARE (SA), FEOLA-IMMA VIETRI (FDI-AN): BENINCASA RISPETTI LE REGOLE SULLE QUOTE ROSA

“Suscita non poca preoccupazione l’atteggiamento del primo cittadino di Vietri sul Mare, Franco Benincasa, che non rispetta le regole sulla presenza delle donne in Giunta. Siamo di fronte ad una situazione di grave irregolarità rispetto alla quale ci auguriamo il sindaco voglia rimediare al più presto. Non si può certamente mettere a rischio il lavoro dell’esecutivo per l’ostinazione del sindaco. La legge va rispettata”. È quanto dichiara Imma Vietri, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale e responsabile regionale del Dipartimento Tutela delle Vittime del partito.

“Le quote rosa – aggiunge – sono necessarie perché garanzia di pari opportunità e rappresentano comunque un primo passo necessario contro le discriminazioni”.

“È scandaloso – spiega Marcello Feola, componente della Direzione nazionale di FdI-An – che, nonostante chiare previsioni legislative garantiscano la presenza in Giunta di componenti di diverso genere (in realtà, a tutela soprattutto delle donne), il Comune di Vietri sul Mare si ostini a non osservare tali disposizioni di legge. Se già i primi cittadini di una comunità non danno il buon esempio di legalità, è difficile chiedere agli altri di osservare le leggi. E poi qualcuno di questi politicanti ha anche il coraggio di chiedersi perché i cittadini odiano i politici. La risposta sta solo nelle loro azioni illegali”.