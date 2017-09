Vertenza Vigili urbani Salerno. Coppola (PCI): “Rispetto ed attenzione per il corpo di Polizia Municipale di Salerno”

I comunisti salernitani si schierano al fianco del corpo di Polizia Municipale nella vertenza in atto con il Comune capoluogo in merito alle condizioni di lavoro e di sicurezza dei vigili urbani.

Non è infatti possibile mandare allo sbaraglio sulla strada, per lo svolgimento di servizi notturni e di pronto intervento, donne ed uomini della Polizia Municipale che non siano in regola con le esercitazioni di tiro né, tantomeno, è fattibile un aumento dei carichi di lavoro con il conseguente incremento dei turni serali e notturni oppure mediante l’impiego di pattuglie in zone dove siano presenti problemi di ordine pubblico, innanzitutto il lungomare cittadino.

L’amministrazione comunale deve prendere in considerazione, ed in tale senso raccordarsi con altre forze dell’ordine quali Polizia e Carabinieri, la necessità impellente di destinare agli incarichi esterni personale della polizia municipale affiancato sul posto da membri di altre forze di polizia.

Ineludibile altresì è il fatto che le parti ritornino al tavolo delle trattative con il convincimento che non sia più procrastinabile un intervento atto a rinforzare le attrezzature in dotazione agli agenti della Polizia Municipale, a definire piani di sicurezza sul lavoro, a tutelare le condizioni lavorative e psicologiche e ad utilizzare, viste le condizioni di urgenza, i fondi vincolati in base all’art. 208, comma 5bis, del Dlgs. n. 285/92 per affrontare le spese ormai ineludibili.