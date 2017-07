Vaccini: ​positiva la riduzione delle sanzioni e l’eliminazione della norma sulla perdita della patria potestà

​In queste settimane siamo scesi in piazza davanti al Senato ed in tante città italiane, insieme ad al​tre realtà della società civile per dire chiaramente il nostro Sì ai vaccini e il nostro No alla coercizione vaccinale. Con la nostra azione siamo riusciti a ridurre fortemente le sanzioni e a far cancellare la previsione della perdita della patria potestà.

A conclusione dell’iter del dl Lorenzin in Senato, confermiamo che l’obbligatorietà ​rimane il​ macigno​ che mostra uno Stato coercitivo​ che certamente non​ garantirà una​ politica vaccinale efficace​ e condivisa con le famiglie, per il bene dei nostri figli​​.

Inoltre, rimangono aperte almeno due questioni che non sono state affrontate: l’assenza di un sistema di farmacovigilanza attiva ed il coinvolgimento dei genitori nel sistema informativo sulle vaccinazioni”. Ha dichiarato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige – Movimento Italiano Genitori.​​​