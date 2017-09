Ultimo appuntamento con il grande jazz ad Amalfi. Domani 9 settembre Nick the NightFly in Piazza Duomo

By

Si chiude ad Amalfi, con un’altra serata di grande jazz, la lunga programmazione di eventi che ha visto protagonisti quest’estate nomi celebri del panorama musicale. Sabato 9 settembre sarà la volta di Nick the NightFly che da sempre è sinonimo di grande musica: quella che propone in radio nel suo programma cult “Montecarlo Night” e quella che suona. Ad Amalfi, in Piazza Duomo (inizio alle ore 21) si esibirà col “Nick NightFly 5et” di cui fanno parte Amedeo Ariano alla batteria, Claudio Colasazza al pianoforte, Francesco Puglisis al contrabbasso e Jerry Popolo al sax.

Il celebre speaker radiofonico vestirà i panni, altrettanto apprezzati a livello internazionale, di jazzista, portando ad Amalfi il suo sound sofisticato. In programma brani tratti dai suoi album, nei quali si alternano omaggi al grande jazz a pezzi scritti dallo stesso crooner scozzese. Il suo è un concerto molto accattivante, di piacevolissima fruizione, sia perché ritmi e atmosfere sono molto godibili, sia perché gli intrecci sono eleganti e ricercati.

Nick The NightFly, è la voce inconfondibile di Monte Carlo Nights. Per gli appassionati della buona musica è un vero e proprio punto di riferimento. Nu-soul, contemporary jazz, world music e new age sono il suo pane quotidiano e tra le numerosissime superstar che ha incontrato fioccano artisti del calibro di Sting, Pat Metheny, Brian Eno, Peter Gabriel e Caetano Veloso.

Il concerto rientra nel programma di eventi estivi organizzati dal Comune di Amalfi, a cura dell’assessora agli eventi e cultura Enza Cobalto. L’ingresso e la partecipazione sono liberi e gratuiti, come per tutti gli altri appuntamenti che si sono susseguiti nel corso dell’estate.