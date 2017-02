Trasporti in Umbria. Laffranco (FI) a Delrio: “serve alta velocità”

TRASPORTI: LAFFRANCO A DELRIO, IN UMBRIA SERVE AV, CONVOCHI TAVOLO TECNICO PER REALIZZARLA

“La situazione del trasporto ferroviario in Umbria è a dir poco critica. Abbiamo segnalato la situazione più e più volte. Abbiamo denunciato che una Regione come l’Umbria non può non essere collegata da linee di alta velocità sia verso il Nord che verso il Sud. Abbiamo rimarcato come la situazione da Medioevo dei treni in Umbria danneggi l’economia ed il turismo del territorio. Abbiamo ricevuto in merito tante belle parole e pochi fatti. Per questo invochiamo, nuovamente, attraverso un’interrogazione parlamentare, l’intervento del Ministro Delrio. Delrio già in passato, dopo nostra sollecitazione, aveva riconosciuto l’interesse strategico di un collegamento all’alta velocità anche per l’Umbria, affermando di voler interpellare Trenitalia e Ntv per valutare benefici e modalità dell’operazione. Non avendo più avuto notizie di questo oggi gli chiediamo di convocare un tavolo di studio e lavoro per verificare la fattibilità del tutto. Così da dotare finalmente l’Umbria di una linea ferroviaria degna di questo nome.”

E’ quanto dichiara in una nota Pietro Laffranco, deputato umbro di Forza Italia