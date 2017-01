Terremoto M4.1 a Campello sul Clitunno (Perugia). Sisma in Umbria stanotte 2 gennaio 2017

Torna la paura nelle zone colpite dal sisma nel Centro Italia. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.1 gradi della scala Richter è stata registrata stanotte dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Umbria in provincia di Perugia nella zona di Campello sul Clitunno non lontano da Spoleto.

La scossa di terremoto è stata registrata stanotte 02-01-2017 alle 04:36:13 ora italiana ad una profondità (ipocentro) di 8 km.

L’epicentro dell’ennesimo sisma è stato individuato alle coordinate 42.8, 12.75, a 17 Km a Sud di Foligno nel territorio di Campello sul Clitunno, a meno di dieci chilometri di raggio dai comuni di Castel Ritaldi, Spoleto, Trevi e Vallo di Nera.

Tanta paura e diverse chiamate ai Vigili del Fuoco ma nessun ulteriore danno a persone e cose è stato segnalato

