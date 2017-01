Terremoto M3 a Montereale (L’Aquila). Sisma Tra Abruzzo e Lazio il 2 gennaio 2017

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 gradi della scala Richter è stata registrata stanotte dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Abruzzo in provincia di L’Aquila ai confini con il Lazio nella zona di Montereale non lontano da Amatrice.

La scossa di terremoto è stata registrata oggi pomeriggio 02-01-2017 alle 15:21:30 ora italiana ad una profondità (ipocentro) di 11 km.

L’epicentro dell’ennesimo sisma è stato individuato alle coordinate 42.57, 13.24, a 28 Km a Nord Ovest di L’Aquila nel territorio di Montereale, a meno di dieci chilometri di raggio dai comuni di Capitignano, Amatrice e Cittareale.

Non si segnalano danni a persone e cose.

E voi avete avvertito la scossa? Sotto i vostri commenti e testimonianze.