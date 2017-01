Terremoto a Campobasso. Sciame sismico in corso nel Molise 9 gennaio 2017

Uno sciame sismico con 8 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 gradi della scala Richter è in corso oggi come risulta dai rilievi dei sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in MNolise in provincia di Campobasso.

La scossa di terremoto di maggiore intensità pari a 2.9 gradi della scala Richterè stata registrata stamattina 09-01-2017 alle 10:06:20 ora italiana ad una profondità (ipocentro) di 34 km.

L’epicentro dell’ennesimo sisma è stato individuato alle coordinate 41.52, 14.61, a 45 Km a Nord Ovest di Benevento nel territorio di Vinchiaturo, a meno di dieci chilometri di raggio dai comuni di Baranello, Mirabello Sannitico, Ferrazzano, Busso, Campobasso, San Giuliano del Sannio, Colle d’Anchise, Cercepiccola,

Oratino e Casalciprano.

Non si segnalano danni a persone e cose.

E voi avete avvertito la scossa? Sotto i vostri commenti e testimonianze.