Terremoto a Campobasso max 3.1. Continua lo Sciame sismico nel Molise il 12 gennaio 2017

Continua lo sciame sismico in Molise. Registrate oggi al momento in cui scriviamo 7 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 gradi della scala Richter come risulta dai rilievi dei sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Molise in provincia di Campobasso.

La scossa di terremoto di maggiore intensità pari a 3.1 gradi della scala Richter è stata registrata stanotte 12-01-2017 alle 01:32:05 ora italiana ad una profondità (ipocentro) di 10 km. Rispetto alle prime scosse dello sciame iniziato qualche giorno fa la profondità appare essere man mano sempre più superficiale.

L’epicentro dell’ennesimo sisma è stato individuato alle coordinate 41.5, 14.62, a 44 Km a Nord Ovest di Benevento nel territorio di Vinchiaturo, a meno di dieci chilometri di raggio dai comuni di Mirabello Sannitico, Ferrazzano, Baranello, San Giuliano del Sannio, Campobasso, Cercepiccola, Busso, Colle d’Anchise,

Oratino, Gildone, Cercemaggiore e Guardiaregia.

Non si segnalano danni a persone e cose.

E voi avete avvertito la scossa? Sotto i vostri commenti e testimonianze.