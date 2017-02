Tarquinia (VT). Telecamere in funzione nel centro abitato

Gli “occhi elettronici” posizionati in punti strategici della città

Telecamere in funzione nel centro abitato di Tarquinia per contrastare gli atti vandalici. Gli “occhi elettronici” sono stati posizionati in punti strategici della città, sotto la supervisione del comando della Polizia Locale.

«Avremo un maggiore controllo del territorio, con l’augurio che il sistema funga da deterrente per chi voglia compiere danneggiamenti al patrimonio pubblico. – sottolinea l’assessore Anselmo Ranucci – La sicurezza è un tema molto sentito dai cittadini e in questo modo cerchiamo di dare una risposta adeguata a questa esigenza». Tra le zone coperte dalle telecamere via Alberata Dante Alighieri, via San Giacomo e via di Porta Castello, all’altezza del torrione “Matilde di Canossa”. Questo progetto fa seguito a quello analogo realizzato al cimitero “San Lorenzo” dove, dallo scorso 23 dicembre, è attivo un impianto di videosorveglianza per scoraggiare furti e atti vandalici.