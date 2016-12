Tarquinia (VT). Pubblicato il bando per i lavori alla Galleria e Sala Grande di Palazzo Bruschi Falgari

Nuovo e importante passo in avanti per il recupero totale di Palazzo Bruschi Falgari, sede dal 2012 della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”.

È stato pubblicato il bando di gara per i lavori alla Galleria e alla Sala Grande. Soddisfatto il sindaco Mauro Mazzola: «A gennaio il finanziamento della Regione Lazio; a maggio l’approvazione del progetto esecutivo; adesso la pubblicazione del bando per il restauro della Galleria e della Sala Grande, che completerà gli interventi al primo piano».

L’Amministrazione già guarda oltre, avendo presentato una nuova richiesta di finanziamento alla Regione Lazio di 315mila euro, per il secondo piano dello storico edificio di via Umberto I. «L’obiettivo è fare di Palazzo Bruschi Falgari il “palazzo della cultura” e di via Umberto I la “strada della cultura”, per la presenza del Museo Archeologico Nazionale e del teatro San Marco. Per il teatro San Marco, abbiamo avuto un finanziamento regionale di 620mila euro, per il progetto di fornitura e posa in opera di attrezzature, arredi e allestimenti».