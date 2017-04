Tarquinia (VT), Progetto definitivo per la messa in sicurezza idraulica delle zone commerciale e artigianale

Tarquinia (VT), Progetto definitivo per la messa in sicurezza idraulica delle zone...

Approvato in giunta il progetto definitivo per la messa in sicurezza idraulica delle zone commerciale e artigianale e presentata la richiesta di finanziamento alla Regione Lazio, nell’ambito del POR FERS 2014-2020, per 3milioni e 350mila euro.

Soddisfazione del sindaco Mauro Mazzola. «Nell’aprile del 2013 la Regione aggiornava il PAI e sottoponeva a vincolo d’inondazione le zone artigianale e commerciale. – spiega il primo cittadino – Di fatto si è determinata l’immobilità edilizia di una zona in forte espansione. L’Amministrazione, fin da subito, ha presentato le proprie osservazione per rimuovere il vincolo.

Nel novembre 2015, abbiamo conferito l’incarico per preparare uno studio di pre-fattibilità, che, protocollato, a febbraio 2016 è stato inviato alla Direzione Regionale Risorse Idriche e all’Autorità dei Bacini Regionali. In questo anno e mezzo abbiamo svolto numerosi incontri, tra cui l’ultimo, lo scorso 14 novembre, con i funzionari dell’A.B.R. e della Direzione Risorse Idriche della Regione Lazio. Nella riunione ci è stato chiesto di perfezionare e affinare lo studio. In tempi rapidi abbiamo perfezionato e affinato il progetto che abbiamo approvato in giunta e ora ne chiederemo il finanziamento».