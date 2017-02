Tarquinia (VT). Primarie PD, il sindaco Mazzola: “Non appoggio nessuno come è giusto che sia”

«Non appoggio nessuno come è giusto che sia. Spenderò invece tutto me stesso, insieme al candidato sindaco del Partito Democratico scelto dai cittadini, perché Tarquinia non finisca in mano alle persone sbagliate». Lo afferma il sindaco Mauro Mazzola, ribadendo la propria imparzialità alle primarie del circolo “Domenico Emanuelli”. «I candidati dovranno confrontarsi in maniera franca e chiara per far conoscere la loro idea sul futuro di Tarquinia. – prosegue – Sarà fondamentale il rispetto delle regole e anche tra i candidati, persone serie e preparate.

Tentare di trasformare questo appuntamento in uno scontro sarebbe controproducente per tutti. Devono essere delle “buone primarie”, dove a scegliere saranno i tarquiniesi. Dopo il 26 febbraio, con il candidato sindaco del Partito Democratico, mi batterò perché ancora una volta si affermi un’Amministrazione onesta e trasparente. Quanto apparso su alcuni quotidiani in questi giorni è pura fantasia».