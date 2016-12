Tarquinia (VT). Natale solidale per l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia con l’Albero della Solidarietà

Natale fa rima con solidarietà all’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia che, anche quest’anno, è vicino alle fasce sociali più deboli con l’Albero della Solidarietà. Giunta alla 22ª edizione, l’iniziativa benefica, che si è conclusa oggi, ha permesso di raccogliere materiale scolastico da donare a un liceo dell’Italia Centrale colpito dal terremoto.

«Quella dell’“Albero della Solidarietà” è un’autentica testimonianza di condivisione che educa i giovani a essere sensibili e attenti alle necessità degli altri. – spiegano i promotori dell’iniziativa – In questi ventidue anni sono state numerose le finalità sia in campo internazionale sia in ambito nazionale. Il materiale raccolto sarà consegnato a una scuola che ha subito danni dal sisma». L’Albero della Solidarietà è organizzato dai docenti di religione, con la partecipazione di insegnanti, studenti, famiglie e personale dell’istituto della città etrusca.