Tarquinia (VT). Modifica temporanea della viabilità per la festa di Sant’Antonio Abate e San Giovanni

Modifica temporanea della viabilità in centro, il 21 e 22 gennaio, per la festa di Sant’Antonio Abate e San Giovanni Battista. Lo comunica la Polizia Locale.

Il 21 gennaio, dalle ore 14 al termine della processione, circolazione (sospesa il tempo necessario al passaggio del corteo religioso) e sosta vietate con rimozione coatta a qualsiasi tipo di veicolo in piazza San Giovanni, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, tra via Giuseppe Garibaldi e via Umberto I, via Giosuè Carducci, via delle Mura, di fronte ai giardini pubblici e piazza Belvedere. Alla circonvallazione Vincenzo Cardarelli, durante lo spettacolo pirotecnico, sarà interdetta la circolazione.

Il 22 gennaio, dalle ore 08,30 alle ore 13.30, circolazione (sospesa il tempo necessario al passaggio della sfilata) e sosta vietate con rimozione coatta a qualsiasi tipo di veicolo alla Barriera San Giusto (tratto alle spalle dell’impianto di distribuzione carburante), in piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele II, via Giuseppe Garibaldi, viale Bruschi Falgari, via IV Novembre, a piazzale Europa, in via Umberto I°, via Giosuè Carducci, piazza Belvedere.

In piazza San Giovanni, dalle ore 15 alle ore 19, transito e sosta vietate a qualsiasi tipo di veicolo. Saranno quindi chiuse al traffico via della Caserma e via della Salute, tra via del Convalescentorio Quaglia e piazza San Giovanni.