Tarquinia (VT). Messa in sicurezza delle strade e interventi al centro storico

L’assessorato ai lavori pubblici non conosce feste. Si susseguono gli interventi di messa in sicurezza della rete stradale cittadina e di riqualificazione del centro storico. Realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati in via Aldo Moro, sono in corso il rifacimento la segnaletica orizzontale in via delle Croci, via IV Novembre e alla circonvallazione Vincenzo Cardarelli e la potatura degli alberi in via Monterozzi.

Nel centro storico è stata realizzata la nuova illuminazione del pozzo Vipereschi, in piazza Soderini. «Sulla sicurezza stradale stiamo lavorando molto e bene, intervenendo nei punti di maggiore criticità. – sottolinea l’assessore Anselmo Ranucci – In via Aldo Moro realizzeremo altri interventi per la sicurezza. Dopo aver restaurato e posizionato pozzo Vipereschi in piazza Soderini, abbiamo completato l’opera con la nuova illuminazione, che rende ancora più suggestivo questo scorcio di Tarquinia».