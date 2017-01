Tarquinia (VT). Iscrizioni all’anno scolastico 2017-2018

Dal 16 gennaio al 17 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e media

Il Comune di Tarquinia e l’IC “Ettore Sacconi” comunicano che, dal 16 gennaio al 17 febbraio, sono aperte le sicrizioni per l’anno 2017-2018 alle scuole dell’infanzia, primaria e media.

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono riservate ai bambini nati nell’anno 2014. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione le famiglie dei bambini nati entro il 30 aprile 2015. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma e del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89. Le iscrizioni saranno esclusivamente in formato cartaceo con modulistica reperibile sul sito www.icsacconi.gov.it o presso la segreteria della sede “Nardi” (viale Bruschi Falgari n. 6), dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 16.45, o presso la segreteria di via Umberto I n. 7, il sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Le iscrizioni alla classe 1ª della scuola primaria sono riservate ai bambini nati nell’anno 2011. Possono iscriversi, altresì, per anticipo, i nati entro il 30 aprile 2012. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online seguendo una procedura guidata sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. La scuola sarà a disposizione per un supporto informativo e informatico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 16.45, presso la segreteria della sede “Nardi” (viale Bruschi Falgari n. 6), e presso la segreteria di via Umberto I n. 7, il sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Le iscrizioni alla classe 1ª della scuola secondaria di primo grado dovranno essere effettuate esclusivamente online seguendo una procedura guidata sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ La scuola sarà comunque a disposizione per un supporto informativo e informatico, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso la segreteria di via Umberto I n. 7.