Tarquinia (VT). Installate telecamere al cimitero San Lorenzo

Il sistema di videosorveglianza in funzione dallo scorso 23 dicembre

Telecamere al cimitero monumentale San Lorenzo. Il sistema di video sorveglianza è entrato in funzione lo scorso 23 dicembre. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Anselmo Ranucci: «Purtroppo alcuni cittadini ci hanno segnalato furti e danneggiamenti alle tombe.

È una situazione inaccettabile, non solo per la sacralità del posto, ma anche perché spesso frequentato da persone anziane che visitano i luoghi di sepoltura di congiunti. Con le telecamere cerchiamo, in modo concreto, di garantire sicurezza, decoro e vivibilità e di scoraggiare gli autori di questi atti deprecabili». Intanto la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per realizzare loculi nell’area nuova del cimitero.

«Abbiamo avviato l’iter burocratico. – conclude l’assessore Ranucci – Vogliamo arrivare in tempi rapidi a iniziare i lavori, per far fronte alla mancanza di posti liberi per tumulare i defunti».