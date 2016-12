Tarquinia (VT). Il sindaco Mazzola accoglie il presidente Zingaretti in visita all’ospedale

Il primo cittadino: «Il nostro presidio ha un futuro importante»

«L’ospedale di Tarquinia ha un futuro importante». Lo ha affermato il sindaco Mauro Mazzola, che ha accolto questa mattina il presidente della Regione Lazio in visita al presidio. Zingaretti ha confermato che, con lo sblocco di 6 milioni di euro, saranno rifatti reparti, corsie e servizi. «Le cose stanno cambiando in modo veramente positivo, in collaborazione con la Regione Lazio e l’Asl di Viterbo. – ha affermato il primo cittadino – Molto è stato fatto come il nuovo ingresso, il reparto di fisioterapia e la nuova copertura dei tetti. Noi come Amministrazione abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità e oltre.

Nei bilanci, e negli assestamenti di bilancio, abbiamo sempre previsto somme per gli acquisti e i lavori destinati all’ospedale, passando attraverso l’Avis per snellire e sburocratizzare le procedure. Anche quest’anno metteremo a disposizione risorse consistenti, oltre 100 mila euro, per comprare attrezzature e arredi. Il presidio continuerà a funzionare e a meglio. Quello che chiedo, e ho chiesto più volte al presidente Zingaretti alla direttore Generale Daniela Donetti, è l’assunzione di nuovo personale medico e infermieristico. Il nostro presidio svolge un ruolo fondamentale per il territorio e in estate, oltre alla popolazione residente, fa fronte al considerevole aumento della popolazione nelle nostre località costiere e nei comuni limitrofi». I fondi 2016 dell’Amministrazione Comunale serviranno a ortopedia per acquistare un trapano a batteria; a chirurgia per acquistare un elettrobisturi; a radiologia per acquistare un apparecchio di diagnostica necessario a garantire i servizi a domicilio; a endoscopia per acquistare un colonscopio; al pronto soccorso per acquistare di nuovi arredi; ai locali dell’Avis e del Cup per lavori vari.