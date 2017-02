Tarquinia (VT). Il 26 febbraio le primarie del PD di Tarquinia

La data stabilita nel direttivo del 31 gennaio, che ha scelto il 6 febbraio come termine ultimo per la presentazione delle candidature

Lunedì 6 febbraio, ore 19, il termine ultimo per presentare le candidature; domenica 26 febbraio, il giorno delle primarie. Sono le date fissate dal Partito Democratico, per arrivare alla scelta del candidato sindaco di Tarquinia, nel corso della riunione del direttivo che si è svolta ieri 31 gennaio nella sede di via Giuseppe Mazzini.

«La candidatura dovrà essere accompagnata dalle firme di almeno cinque iscritti. – spiega la segreteria del circolo “Domenico Emanuelli” – Dopo aver preso atto delle candidature, il comitato elettorale organizzerà nei giorni immediatamente successivi una presentazione pubblica, cui saranno invitati i corrispondenti dei quotidiani e dei giornali telematici del territorio. Il 26 febbraio si terranno le primarie presso la Sala Grande alla Barriera San Giusto. Nelle prossime settimane i cittadini tarquiniesi avranno la possibilità di ascoltare le idee, le proposte e i progetti dei candidati, per poi decidere chi dovrà concorrere alle elezioni comunali per la carica di sindaco della nostra splendida città».