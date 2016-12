Tarquinia (VT). Festeggiati i 25 anni del gruppo comunale della Protezione Civile

Il sindaco Mazzola: «Negli anni sono cambiati le persone, le sedi e i mezzi a disposizione, ma non è cambiata la voglia di fare e di essere un punto di riferimento nelle emergenze e di presidio del territorio»

«Ricordo ancora il primo intervento all’inizio degli anni Novanta in un’abitazione del centro storico di Tarquinia, dopo lo scoppio di una bombola. È passato molto tempo e oggi la Protezione Civile è un cardine del dispositivo di sicurezza ». Lo ha detto il sindaco Mauro Mazzola, aprendo ieri pomeriggio la festa di compleanno del gruppo comunale della Protezione Civile, per poi lasciare spazio alla proiezione di un video che ha riassunto le attività svolte in 25 anni. «Abbiamo affrontato insieme diverse emergenze e notti insonni. Con esperienza e professionalità abbiamo sempre agito in modo eccellente. – ha aggiunto il primo cittadino –

Un ringraziamento va voi volontari che siete la vera forza di questa istituzione. Ho sempre creduto nella Protezione Civile e nel suo ruolo a servizio della comunità tarquiniese. Negli anni sono cambiati le persone, le sedi e i mezzi a disposizione, ma non è cambiata la voglia di fare e di essere un punto di riferimento nelle emergenze e un presidio del territorio». «Voi volontaria costituite quella rete, quel collante necessario per la coesione tra persone. – ha affermato l’assessore Maria Elisa Valeri, che ha la delega alla Protezione Civile. – Voglio ringraziarvi per essere prima di tutto il cuore e poi le braccia della Protezione Civile. Fate parte dell’Italia bella. Il vostro impegno è essenziale per la costruzione di un presente e un futuro migliore. Un Paese unito dalla rete della solidarietà, dove i cittadini avvertono il senso della responsabilità sociale, è un Paese più forte». Al termine sono stati consegnati degli attestati di merito ai volontari, a sottolineare ancora di più l’importanza che rivestono nell’ambito della Protezione Civile e la gratitudine dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città di Tarquinia.