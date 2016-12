Tarquinia (VT). Concerto di Capodanno Dalle ore 23.30, in piazza Giacomo Matteotti, con l’associazione Guitarissima

Trascorso il Natale, a Tarquinia si comincia a respirare l’aria di Capodanno. La città etrusca ha già pronta la sua proposta, per una serata entusiasmante. Per chi ama stare in compagnia e divertirsi l’appuntamento sarà, il 31 dicembre, in piazza Giacomo Matteotti, pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico.

Così, dalle ore 23.30, con la musica dell’associazione Guitarissima sarà possibile cantare e ballare fino a tarda notte. E allo scoccare della mezzanotte non mancheranno i saluti dell’Amministrazione Comunale, per un augurio speciale ai tarquiniesi e per brindare al 2017.

L’evento, “rigorosamente” gratuito, è “consigliato” a chi vuole stare in compagnia durante questa magica notte. «È un evento diventato una tradizione per la nostra città. – sottolinea l’assessore Sandro Celli – Siamo giunti all’ottava edizione e ogni anno sono sempre di più i cittadini che vengono in piazza per festeggiare. Invito tutti a partecipare. È bello vivere la propria città, soprattutto in un momento di festa».