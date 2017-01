Tarquinia (VT). Apertura di uno sportello di Talete

Lo sportello, in via delle Croci 45, sarà aperto dal lunedì al venerdì. La sua istituzione possibile grazie al Comune che ha siglato un accordo con Talete

Novità per gli utenti della Talete, il nuovo gestore del servizio idrico. Da domani 3 gennaio avranno uno sportello informativo a Tarquinia. L’istituzione dell’ufficio è stata possibile grazie all’Amministrazione Comunale, che ha siglato un accordo con la Talete. L’ufficio, creato presso il punto Enel di via delle Croci n. 45, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

«Abbiamo voluto questo sportello per il ricevimento al pubblico, – spiega il sindaco Mauro Mazzola – per permettere ai cittadini di comunicare più facilmente con Talete. Non avranno più necessità di andare a Viterbo, per risolvere le loro problematiche o avere informazioni utili».