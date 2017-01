Tarquinia (VT). 10° Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

Dal 20 marzo al 16 aprile le iscrizioni; dall’8 al 13 maggio le prove; il 21 maggio, nella chiesa Maria SS.ma Stella della Mare al Lido, la premiazione in forma di concerto con i vincitori.

Sono le date del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarqinia, la prestigiosa manifestazione organizzata dall’IC “Ettore Sacconi”, giunta quest’anno alla decima edizione.

Al concorso potranno partecipare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, dei licei musicali, delle scuole secondarie di secondo grado, nonché gli allievi dei Conservatori. L’evento ha come obiettivo primario la diffusione della conoscenza e della pratica musicale strumentale, concepita come forma di arricchimento culturale, nonché occasione di incontro, di conoscenze e di esperienze tra ragazzi provenienti da realtà scolastiche diverse, ma uniti dalla passione per la musica.

Per tutte le informazioni è possibile scaricare il regolamento pubblicato sul sito www.icsacconi.gov.it .