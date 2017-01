Soddisfazione Lorenzin su approvazione Senato DDL responsabilità professionale dei medici

“Il via libera del Senato in seconda lettura al Disegno di legge sulla responsabilità professionale del personale medico rappresenta un importante passo in avanti per il sistema sanitario del nostro Paese. Il provvedimento, che ora torna all’esame della Camera, garantisce da un lato il diritto del cittadino ad essere risarcito in caso di errore medico e dall’altro tutela maggiormente i professionisti della sanità riducendo il ricorso alla medicina difensiva, un tema al quale il Ministero della Salute ha prestato sempre grande attenzione.

Auspico che anche il DDL di iniziativa governativa in materia, tra l’altro, di riordino degli Ordini, che porta il mio nome, possa essere approvato quanto prima dalla Camera dei Deputati così da completare tutta l’opera di riorganizzazione delle professioni sanitarie

Il mio vivo ringraziamento al lavoro svolto dai parlamentari e dal relatore e dalle commissioni.”