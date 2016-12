Soccorso alpino. Intervento a Edolo (BS)

EDOLO (BS) – Escursionista soccorso oggi, martedì 27 dicembre 2017, lungo il sentiero che conduce dal Monte Colmo verso Malga Stein.

Era uscito per una passeggiata con un’altra persona ma si è sentito male. La zona dell’intervento si trova a circa 1700 metri di quota. Immediato l’allarme al 112. La Centrale operativa ha subito inviato sul posto i tecnici della V Delegazione Bresciana – Stazione di Edolo, competente per zona. Impegnati sei soccorritori del CNSAS Lombardo (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), insieme con tre agenti del SAGF – Soccorso alpino Guardia di Finanza di Edolo.

L’uomo, di circa 40 anni, è stato stabilizzato e portato fino all’ambualnza, per il successivo trasporto in ospedale. L’operazione è cominciata intorno alle 11:30 ed è terminata poco prima delle 13:30, con il rientro dei tecnici in base.