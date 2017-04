Sky Uno, questa sera il terzo appuntamento con “Matrimonio a prima vista”. L’inizio della convivenza per le 3 coppie

SKY UNO MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA Seconda Stagione Il dating show in cui 3 coppie di sconosciuti si sposano al buio Nel nuovo episodio la prova più difficile: la convivenza in una nuova casa In onda giovedì 27 aprile alle ore 21.15 su Sky Uno HD

Nuovo appuntamento giovedì 27 aprile, alle 21.15 su Sky Uno HD con Matrimonio a prima vista – seconda stagione, il programma che racconta i matrimoni al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti messi insieme dal team di esperti composto dal sociologo Mario Abis, dallo psicoterapeuta Gerry Grassi e dalla sessuologa Nada Loffredi.

Una volta terminati i festeggiamenti e trascorsa insieme la prima notte di nozze, le 3 coppie sono partite per la romantica luna di miele: destinazione Maldive per Francesca e Stefano, Alpi Svizzere per Wilma e Stefano e Tel Aviv per Sara e Steven.

I novelli sposi hanno cominciato a conoscersi meglio e, come di consueto accade, non sono mancate le prime incomprensioni: un’improvvisa crisi di panico di Wilma mette a dura prova il loro viaggio ma Stefano tenta di riportare subito la pace e l’armonia all’interno della coppia e sembra riuscirci; Steven invece dimostra perplessità nei confronti dello spirito “indipendente” di Sara, la quale non riesce ancora a pensare in due, chiedendole di trovare un compromesso; Stefano si sente messo in dubbio nelle proprie capacità dalla partner Francesca e questo lo fa dubitare sulla loro reale complicità di coppia.

Tornato il sereno e giunta al termine la luna di miele, Francesca e Stefano, Sara e Steven, e Wilma e Stefano hanno preso la decisione di dove vivere.

Ad aspettarli, a questo punto, rimane la prova più difficile dell’avventura intrapresa: l’inizio della convivenza da marito e moglie.

La seconda stagione di Matrimonio a prima vista va in onda ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD. Le prossime 7 puntate racconteranno in parallelo la storia dei matrimoni delle tre coppie, mentre nell’ultima puntata vedremo le scene inedite del programma.

Matrimonio a prima vista è una produzione Nonpanic per Sky Uno. Capo progetto: Francesco Foppoli. Autori: Pietro Comper, Francesco di Giorgio, Tommaso Marazza, Nicola Vicinanza. Regia: Alessandro Tresa.