Sky Arte HD festeggia domani gli 80 anni di Paolo Conte con due prime visioni “Paolo Conte – Una faccia in prestito” e “Musicalmente Paolo Conte”

“PAOLO CONTE – UNA FACCIA IN PRESTITO” documentario di Ingo Helm con interviste e estratti live

“MUSCIALMENTE PAOLO CONTE” venerdì 6 gennaio dalle 21.15

Domani, venerdì 6 gennaio, Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) festeggia gli 80 anni di Paolo Conte con una serata in esclusiva a lui dedicata.

Si inizia alle 21.15 con PAOLO CONTE – UNA FACCIA IN PRESTITO, il documentario in prima visione di Ingo Helm che ripercorre la carriera del grande jazzista, cantautore, paroliere e polistrumentista di Asti. Le interviste in esclusiva sono impreziosite da performance live tratte dai concerti parigini della stagione 2011.

A seguire, MUSICALMENTE PAOLO CONTE, grazie a cui sarà possibile rivivere l’intensa performance del 1982 di Paolo Conte accompagnato dal suo immancabile pianoforte. Il filmato, una rara registrazione TV del 1982, è una delle prime apparizioni video lunghe di un Conte agli inizi delle sue esibizioni dal vivo.