Siero viso antirughe: che cos’è, come si usa e qual è il migliore

Il siero viso antirughe è un prodotto di cui tante volte si conosce l’importanza solo troppo tardi. In molti casi si confonde con una crema viso, ma in realtà non è la stessa cosa. Quello che è certo, è che chi prova il siero è difficile poi riesca farne a meno: è un prodotto con una consistenza che si fa amare e con effetti davvero miracolosi. Il siero è un prodotto che non si sostituisce alla crema viso, ma è anch’esso parte integrante dei trattamenti di bellezza.

Esso costituisce la parte più curativa di una linea di prodotti destinati alla routine quotidiana. Facciamo un esempio per comprendere meglio. La crema giorno e quella notte di Acqua alle Rose si prendono cura degli aspetti legati alla nutrizione, all’invecchiamento, all’idratazione della pelle. Il siero viso antirughe Acqua alle Rose invece contiene al suo interno degli attivi che sono capaci di specializzare il trattamento in modo ancora più efficace, andando a occuparsi anche di eventuali problemi come le macchie, il colorito, la luminosità della pelle e altri inestetismi.

Com’è fatto un siero, perché è differente dalla crema

Il siero di solito è un fluido dalla consistenza acquosa, non grassa che penetra subito nella pelle. Proprio per questo motivo per questa categoria di prodotti non si usa massaggiare, come per la crema, ma è sufficiente stenderlo sulla pelle. In pochi secondi il fluido è totalmente assorbito e sembra di non averlo nemmeno messo. In realtà però la concentrazione alta di principio attivo presente nel siero fa sì che subito inizi un trattamento in profondità. Questo è molto più intenso ed efficace rispetto ad una crema. Tuttavia esso non si sostituisce a questa perché non crea un film protettivo sulla pelle, ma costituisce un’azione preventiva precedente. Il siero, a differenza della crema, può essere scelto sia in base al tipo di pelle, ma anche in base al tipo di trattamento che si intende fare e al risultato che si vorrebbe ottenere.

Come e quando si usa il siero

Il siero viso antirughe Acqua alle Rose, così come qualunque altro prodotto, va messo sempre prima della crema e del contorno occhi, sia al mattino che alla sera. Il prodotto va applicato sul viso pulito e asciutto. Esso va steso sulla pelle con movimenti lunghi a partire dal centro, cioè dalla zona del naso, andando verso l’esterno. Non va massaggiato, ma va fatto penetrare premendo coi i palmi delle mani. Il quantitativo da mettere è poco, bastano un paio di buone gocce di siero fatte scaldare per pochi secondi sui palmi delle mani. In questa maniera il calore del corpo andrà ad attivare i principi attivi presenti nel siero e faciliterà l’assorbimento nella pelle, senza tuttavia romperne le molecole.

Il siero è un prodotto che va bene per tutte le età, anche se per logica non si consiglia l’uso di un siero antirughe a vent’anni, ma piuttosto un prodotto detossinante o rivitalizzante. A partire dai 26 anni tuttavia, un siero antirughe può aiutare a prevenire l’invecchiamento della pelle. In tutti i casi è bene utilizzare un buon prodotto, sopratutto quando si tratta del siero, ricco per natura di principio attivo.