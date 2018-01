Scommesse e giochi online: quale futuro in Italia?

Le scommesse e i giochi sono da sempre una passione degli italiani; corse, cavalli, carte, poker, casinò son parole di uso comune da decenni.

Con l’avvento dell’era di internet e degli smartphone giocare online è diventato un passatempo nazionale, sia per soldi che per puro intrattenimento senza secondi fine.

Per questo motivo sono stati creati moltissimi siti di intrattenimento; l’itunes store di Apple e il play store di Google sono pieni zeppi di applicazioni di ogni genere per riempire le giornate e i tempi morti degli italiani. Moltissimi bookmakers hanno creato le loro app apposite, tramite le quali è possibile scommettere dal vivo, fare multiple, giocare al bingo o alla roulette e tanto altro.

Ma i siti sono talmente tanti per cui è molto difficile scegliere; cosa valutiamo in fase di scelta? La grafica? Il nome? La pubblicità vista in giro? O le quote migliori? Per ogni settore ci sono siti con recensioni e indicazioni, fatti per rendere lo Scommettitore Libero, libero di scegliere il sito più adatto alle proprie esigenze.

La scelta è talmente ampia che nessuno rimarrà deluso, le possibilità sono infinite grazie ai progressi tecnologici costanti degli ultimi anni.

Il settore delle scommesse mobile si sta sviluppando molto velocemente e ogni giorno nuove funzionalità vengono proposte agli appassionati italiani. E’ possibile scommettere LIVE (dal vivo) durante tantissimi eventi sportivi, comodamente seduti davanti alla tv piazzando la scommessa durante lo svolgimento del match. Chi si porterà in vantaggio? Ci sarà un autogol? Un rigore parato? Chi vincerà il primo set della finale degli Australian Open? Chi sarà in vantaggio dopo il primo tempo dello storico match di basket tra Milano e Varese? Segnerà più gol Cristiano Rolando o Leo Messi nell’ennesimo “clasico”?

Anche i fantagiochi sono una novità in ascesa in Italia; il fantacalcio è giocato da decenni, ma ora è possibile vincere premi in denaro creando la squadra perfetta per ogni giornata. I Daily Fantasy Sports (DFS) sono già di grande successo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con tornei con montepremi garantiti sul Calcio e sul Basket principalmente. Non serve fare una squadra ad inizio stagione e gestirla settimanalmente; si gioca solo quando se ne ha voglia e si decide quanto puntare (partecipando ai tornei garantiti a prezzo fisso o iscrivendosi ai tornei testa a testa creati da altri utenti). Anche in questo caso è possibile giocare da mobile e creare la propria squadra senza aver bisogno del PC.