Sant’Anastasia (NA). Sede pronta per il 118. Il Sindaco: obiettivo raggiunto

Sant’Anastasia – Sarà operativo tra pochi giorni, presso i locali ASL siti in via Garibaldi, il servizio di emergenza territoriale 118. Lo stabile ASL è stato interessato da appositi lavori, che volgono al termine, per definire e rinnovare i locali da destinare al servizio, che avrà un proprio ingresso in piazza II Ottobre (cd. Trivio). Agli altri servizi specialistici e ambulatoriali si continuerà ad accedere attraverso l’ingresso di via Garibaldi.

È di poco fa la notizia ed a darla è il Sindaco, che nel pomeriggio ha potuto costatare lo stato dei luoghi.

“L’amministrazione comunale è stata costantemente attenta e, grazie anche all’impegno del consigliere comunale Saverio Ceriello, ha portato un risultato, direi, prezioso e soddisfacente per i cittadini anastasiani. E’ doveroso – dice il Sindaco Lello Abete – ringraziare la Direzione NA3 Sud e la Direzione del distretto Pomigliano-Sant’Anastasia; un grazie anche all’On. Massimiliano Manfredi, che non ci ha fatto mancare il suo sostegno e non ci ha mai abbandonato in questo percorso che ha portato il 118 a rimanere definitivamente in paese, nei locali appositamente rinnovati ed adeguati ad accogliere il servizio”.