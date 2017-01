Sant’Anastasia (NA). “Polizia Municipale di Sant’Anastasia rinviene tre veicoli rubati nella sola giornata di ieri”

“In data 10 gennaio 2017, il personale del Corpo della Polizia Municipale di Sant’Anastasia, nel corso di servizio di pronto intevento e controllo del territorio, ha rinvenuto tre veicoli che risultavano oggetto di furto. Si tratta di una Kia Picanto rinvenuta in località Masseria Foresta nonchè di una Peugeot 306 e di una Mazda 5 rinvenute entrambe in località via Preziosa. I veicoli sono stati tutti restituiti ai legittimi proprietari che avevano sporto regolare denuncia di recente.”

Eventuale dichiarazione Comandante: “Siamo sempre felici quando riusciamo a restituire un veicolo oggetto di furto al legittimo proprietario. Negli ultimi due anni abbiamo rinvenuto e restituito circa una trentina di veicoli. Inoltre, a breve, avremo a disposizione un’apposita apparecchiatura elettronica che ci aiuterà a rilevare, tra l’altro, anche i veicoli rubati circolanti su strada.”