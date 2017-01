Sant’Anastasia (NA). Plesso Sodani senza riscaldamento. Alunni dirottati

PLESSO SODANI SENZA RISCALDAMENTO. ALUNNI DIROTTATI IN DUE ISTITUTI DEL I° COMPRENSIVO

Sant’Anastasia – Na – Gli alunni delle scuole elementari che frequentano il plesso di via Sodani, lunedì prossimo potranno riprendere le lezioni, interrotte a causa della rottura dell’impianto di riscaldamento. Una parte degli alunni sarà ospitata nel plesso sito al Corso Umberto I ed un’altra parte presso il plesso tenente Mario de Rosa, appartenenti al I° Comprensivo, retto dalla Dirigente Maria Capone. L’amministrazione, che in questi giorni ha lavorato assiduamente al problema collegato al malfunzionamento dei riscaldamenti, aveva ottenuto anche la disponibilità della dirigente Angela De Falco – che il Sindaco Lello Abete ringrazia – di ospitare gli alunni presso l’edificio di Vico Portali.

L’edificio di via Sodani sarà interessato da lavori per i tempi tecnici necessari a cambiare la caldaia principale, piuttosto vetusta, che è saltata. L’amministrazione ha deciso di non ricorrere a riparazioni tampone, ma di cambiare la caldaia, al fine di garantire un funzionamento ottimale del riscaldamento per l’intero plesso Sodani.

Il Sindaco ringrazia la dirigente scolastica Maria Capone per la collaborazione data e per aver contribuito a trovare la soluzione per assicurare agli alunni la dovuta continuità didattica.