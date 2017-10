Sanremo. Prorogati i termini di iscrizione per Sanremo Giovani

Sette giorni in più per presentare la domanda di partecipazione degli Artisti alle selezioni di Sanremo Giovani: ci sarà tempo, infatti, fino alle ore 18 del 13 ottobre per inviare on line le richieste di adesione, attraverso l’upload dei materiali richiesti sul sito www.sanremo.rai.it.

RAI – Direzione Rai Uno ha cosi proceduto alla modifica al regolamento (nella versione precedente il termine ultimo era fissato al 6 ottobre) su proposta del direttore artistico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Claudio Baglioni.

Durante la diretta televisiva, prevista per il 15 dicembre, i 12 finalisti che avranno superato le precedenti selezioni si sfideranno per conquistare i 6 posti che danno diritto di accedere alla categoria Nuove Proposte della 68ᵃ edizione del Festival di Sanremo.

Ai 6 finalisti si aggiungeranno i 2 artisti provenienti da Area Sanremo.

L’Organizzazione del Festival ha provveduto a pubblicare sul sito www.sanremo.rai.it il testo modificato del Regolamento.