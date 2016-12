SANREMO 2017: PER I BOOKIE VINCERA’ MARCO MASINI

Stanleybet vede favorito il cantautore fiorentino (5.50), seguito dalle scoperte dei talent Chiara, Elodie e Sergio Sylvestre, tutti a 7.50. Terzo Zarrillo a 9.00

Liverpool, 21 dicembre 2016 – Solo pochi giorni fa Carlo Conti, direttore artistico e per il terzo anno consecutivo conduttore del Festival di Sanremo, ha svelato ufficialmente i concorrenti della 67° edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese, ma l’autorevole bookmaker inglese Stanleybet non ha perso tempo ed ha già incoronato il suo favorito: si tratta di Marco Masini che, col nuovo inedito “Spostato di un secondo”, potrebbe bissare il trionfo già ottenuto sul palco dell’Ariston nel 2004, quando vinse con “L’uomo volante”. Nonostante manchino ancora alcune settimane al fischio d’inizio del prossimo Festival della Canzone Italiana, che andrà in scena da martedì 7 a sabato 11 febbraio, i bookie d’oltremanica quotano a 5.50 il successo finale del cantautore fiorentino, un vero veterano nella “Città dei Fiori”, dove nel lontano 1990 s’impose anche nella categoria “giovani”, grazie al brano “Disperato”.

Alle sue spalle, arrivano ex-aequo tre giovani scoperte dei talent show, date a 7.50: la vincitrice della sesta edizione di X-Factor, Chiara, con “Nessun posto è casa mia” e i due ex “Amici” Elodie, che interpreta “Tutta colpa mia”, e Sergio Sylvestre, che presenta “Con te”.

Ultimo gradino del podio per uno storico habitué del Festival, Michele Zarrillo, con “Il diario degli errori”, il cui trionfo è quotato a 9.00.

Seguono in gruppo Fiorella Mannoia e Giusy Ferreri (10.00), Ludovica Comello, Ermal Meta e Fabrizio Moro (13.00), Ron, Samuel, Francesco Gabbani, Michele Bravi, Bianca Atzei, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Gigi D’Alessio, Al Bano e Alessio Bernabei (15.00).

Meno probabile, infine, stando ai pronostici degli scommettitori di Liverpool, la vittoria di Paola Turci, pagata 25.00, mentre chiude questa classifica virtuale il rapper campano Clementino, il cui successo vale 30.00 volte la posta in gioco.