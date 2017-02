“L’ingegnere Ciro Pisano a nome delle Fonderie Pisano ha rappresentato al Sindaco di Salerno, all’Assessore all’Ambiente e a quello al Bilancio e allo sviluppo , come già aveva fatto in sede di Ministero. Non si capisce il senso della ripetizione. Da notizie giornalistiche on line, il Sindaco di Salerno ”

E’ quanto dichiarato da Nicola Paolino, membro del comitato direttivo della sezione del Partito Comunista Italiano, sezione A. Gramsci di Salerno attraverso una nota.