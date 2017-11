Salerno. Coppola (PCI): “Comunisti a porte aperte”

Proseguono a Salerno, nella sede della sezione ”Antonio Gramsci” del PCI, gli incontri periodici con i cittadini su temi e su problemi di particolare rilevanza per la qualità della vita in città.

La sezione “Antonio Gramsci” vuole essere luogo di incontro per tutti coloro, donne ed uomini, lavoratori, disoccupati, pensionati, giovani, studenti, che intendono essere e sentirsi protagonisti attivi del cambiamento.

“Chi viene in sezione – afferma Raffaele Coppola, segretario cittadino – sente il bisogno di parlare, e di esporre dubbi e perplessità sui tanti problemi legati alla vita quotidiana in una città dalla doppia faccia, proprio come il santo patrono Matteo”. Puntuali ed apprezzate le osservazioni e le proposte dei cittadini “dalle quali si percepisce chiaramente – prosegue il segretario della sezione – la volontà di essere protagonisti del cambiamento in una città dipinta come avveniristica ma di fatto profondamente segnata da una forte crisi occupazionale e da una spaventosa desertificazione industriale”.

Profonda soddisfazione viene espressa dal Comitato Direttivo della sezione “Antonio Gramsci” per gli interessanti sviluppi dell’iniziativa politica posta in essere dai comunisti salernitani nel prestare ascolto e nel sostenere le giuste esigenze manifestate dai cittadini salernitani.