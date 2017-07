Salerno capitale del turismo mondiale con il Mid Year Forum di UFTAA

Dal 25 al 28 luglio in città 40 delegati dell’Unione della Federazione delle Agenzie di Viaggio IATA del mondo. In programma anche educational tour e incontri con gli operatori turistici del territorio

Si terrà a Salerno, dal 25 al 28 luglio, il Mid Year Forum di UFTAA, l’Unione della Federazione delle Agenzie di Viaggio IATA del mondo. Per la prima volta in Italia, l’evento è organizzato con il supporto del Comune di Salerno-Assessorato al Bilancio e allo Sviluppo, dell’Ept Salerno e della Camera di Commercio di Salerno.

La missione di UFTAA è quella di operare come forum internazionale in cui si possano affrontare questioni cruciali del settore viaggi, rappresentare e difendere gli interessi dei tour operator incoming ed outgoing, delle agenzie di viaggio, dei fornitori e di altri soggetti di respiro internazionale. L’Unione mira inoltre a rafforzare l’immagine dei suoi membri e del comparto turistico difendendo l’aspetto della sostenibilità di cui UFTAA è da sempre sostenitore. UFTAA opera, inoltre, come piattaforma di informazione.

Saranno in tutto 40 i delegati UFTAA, capeggiati dal Presidente Sunil Kumar Rumalla, provenienti da ogni parte del mondo e in particolare da: India, Israele, Turchia, Iran, Nepal, Singapore, Benin, Kenya, Cameroon, Canada, Belgio, Georgia, Malta e Italia. Il programma si divide fra giornate di lavoro, incontri con operatori del comparto turistico del territorio provinciale e serate in cui saranno celebrate le tipicità locali. I lavori del Forum UFTAA saranno imperniati principalmente su IATA e tutta la normativa relativa ai viaggi (trasporto, assicurazione, vettori, ecc), momenti di formazione per i delegati che saranno particolarmente utili anche per chi voglia prendervi parte come uditore. Due giornate saranno dedicate alla scoperta delle bellezze e alle eccellenze della città di Salerno e del territorio circostante: il 25 e 27 luglio infatti, i delegati UFTAA, accompagnati dall’Assessore al Bilancio e allo Sviluppo Roberto De Luca e da guide turistiche salernitane, visiteranno il centro storico cittadino, la Costiera Amalfitana e le ceramiche vietresi, Paestum e alcune aziende del settore caseario della Piana del Sele.

“Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città un evento internazionale come il Mid Year Forum dell’UFTAA – ha dichiarato il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – Salerno è situata al centro di un distretto turistico di valore mondiale, un patrimonio inestimabile dal punto di vista storico-artistico, paesaggistico, culturale ed eno-gastronomico, che rappresenta nel mondo un’immagine di una potenza eccezionale. Durante la loro permanenza in città i delegati dell’UFTAA avranno l’occasione di apprezzarlo in prima persona e di verificare, attraverso incontri, conferenze e visite guidate, tutte le potenzialità di collaborazione economica e commerciale che confidiamo possano nascere a partire da queste giornate di lavoro in comune”.

“La scelta di UFTAA di celebrare a Salerno questo importante momento congressuale – ha spiegato l’Assessore al Bilancio e allo Sviluppo Roberto De Luca – testimonia una volta di più come la nostra città sia ormai una consolidata realtà nel panorama turistico. Durante la loro permanenza, ed in particolare nel corso degli incontri con gli operatori e negli educational tour in città, i delegati avranno modo di ammirare una realtà che ha pochi eguali al mondo e che vuole confermarsi sempre di più come una meta turistica per 365 giorni l’anno, incrementando l’arrivo di visitatori stranieri, che potranno sperimentare la nostra vocazione all’accoglienza. È questa la Grande Salerno alla quale stiamo lavorando e che sta crescendo sotto i nostri occhi. Lo dimostrano anche gli ultimi dati del comparto turistico, che mostrano incrementi rilevanti dal punto di vista degli arrivi e delle presenze (che si attestano, rispettivamente, a +60% e +70% per i turisti provenienti dall’estero)”.

Ashok Harkara, Coordinatore UFTAA dall’India, ha voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale di Salerno “per aver voluto ospitare in questa splendida città il nostro importante meeting, durante il quale affronteremo fondamentali questioni relative al comparto turistico. Arriveranno in città delegati da ogni parte del mondo – ha spiegato Harkara – che sono certo apprezzeranno le tante bellezze del territorio”.