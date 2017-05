Roulette online: perché è sempre più popolare

Il gioco d’azzardo ha sempre il suo fascino. La possibilità di sfidare la sorte e mettersi alla prova spinge molti a competere con la Dea Bendata. Ciliegina sulla torta pare essere, infine, la concreta possibilità di vincere soldi e arrotondare così le proprie entrate in modo facile e veloce. Non tutti hanno però la possibilità di recarsi in un vero e proprio Casinò, ma grazie alle moderne tecnologie giocare online, da casa propria, è diventata una esperienza che attrae sempre di più gli scommettitori. L’agenzia giornalistica AGIMEG ha reso noto come i giochi di Casinò, nel 2016, abbiano generato 208,8 milioni di euro di entrate nette con un aumento del 36% rispetto ai primi sei mesi del 2015.

Il fascino del Casinò è irresistibile. Ormai però non c’è alcuna differenza nell’essere presenti realmente sul posto oppure no. Nonostante si sia seduti comodi nel salotto di casa, infatti, la realtà virtuale e quella aumentata, a seconda di quale piattaforma si sia scelta per fare una partita, fanno sentire il giocatore come se fosse all’interno del Casinò, gli fanno respirare la stessa adrenalina che si percepisce nell’aria all’interno delle grandi sale da gioco. Avere un croupier a disposizione 24 ore su 24 è il sogno proibito di ogni scommettitore, un sogno diventato realtà grazie a internet.

La storia della roulette online è una storia ricca di suspense, ma anche di gioie e dolori. È però questo, senza ogni ombra di dubbio uno dei giochi più amati e popolari degli ultimi tempi. Perché piace così tanto? Andando a interpellare i vari giocatori si scopre un vero e proprio mondo. I veri appassionati descrivono la roulette come una perenne sfida con le proprie abilità in campo matematico, statistico e logico. Sono molti i giocatori che, partita dopo partita, studiano i numeri, le sequenze, calcolano le probabilità e stilano vere e proprie statistiche. In questo modo c’è quindi chi consiglia di giocare numeri bassi come il 3, l’8, il 5 e l’1 perché i numeri alti escono solo dopo una sequenza di questo tipo. Altri puntano tutto sul colore e scelgono rosso o nero dopo aver accuratamente calcolato le diverse probabilità.

Anche su internet le regole di gioco sono ben chiare e contribuiscono a innalzare il livello di adrenalina, a rendere la sfida sempre più interessante. Round di puntata e round di gioco hanno tempi ben precisi che alimentano la suspense. Quando si apre il tavolo digitale durante il round di puntata si possono fare le proprie scelte a seconda dei calcoli fatti, durante il round di gioco, invece, è il croupier ad avere tutti gli occhi puntati addosso. Per piazzare una puntata basta, il più delle volte, cliccare sulla fiche del valore desiderato e, successivamente, sull’area del tavolo in cui la si vuole piazzare. Bisogna fare estrema attenzione, però, perché ogni click su una fiche va ad aumentare la propria puntata del valore corrispondente alla fiche stessa.