“Rinascere in menopausa”: una conferenza aperta al pubblico per affrontare bene la menopausa

“Rinascere in menopausa”: una conferenza aperta al pubblico per affrontare bene la...

Torino, 09 maggio 2016 – “Rinascere in Menopausa” è il titolo della prima conferenza, aperta al pubblico e gratuita, dedicata all’universo femminile che si terrà giovedì 11 maggio a Torino presso la Clinica Sedes Sapientiae di Via Bidone 32, alle ore 20.00. L’evento è a cura del Dr. Gian Piero Siliquini, specialista in Ginecologia e Ostetricia, per partecipare occorre prenotare al seguente indirizzo e-mail eventi@clinicasedes.it .

Durante l’incontro si parlerà di menopausa con un team di ginecologi, in particolare si tratterà il tema della secchezza vulvovaginale, molto frequente nelle donne che stanno affrontando questa fase della vita, e di come affrontarla utilizzando la laserterapia. Ci sarà anche un momento di confronto durante il quale alcune donne parleranno della loro esperienza di menopausa. L’incontro sarà preceduto da un aperitivo per tutti i presenti.

In menopausa, quando le ovaie cessano di produrre estrogeni, si innescano una serie di trasformazioni dei tessuti e delle mucose vulvari e vaginali, che diventano più sottili, irritabili e maggiormente soggette a traumi. I tipici disturbi della menopausa legati all’atrofia vaginale sono: secchezza, bruciore, dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia), incontinenza (lieve, non da prolasso). Problemi che colpiscono 6 donne su 10 fra quelle in menopausa.

Afferma il Dr. Gian Piero Siliquini: “Il nostro obiettivo è trasmettere alle donne che si può vivere positivamente la menopausa, perché le cinquantenni di oggi sono le nuove quarantenni: vogliono stare bene e sentirsi adeguate. Durante la conferenza “Rinascere in Menopausa” vogliamo trasmettere loro dei messaggi positivi di informazione medica, perché oggi vivere positivamente la menopausa si può. Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti su questo tema che continueranno nei prossimi mesi”.

L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire il funzionamento di MonnaLisa Touch™, il trattamento laser a CO₂ prodotto da DEKA, la cui efficacia è comprovata da oltre 20 pubblicazioni scientifiche internazionali. Il trattamento laser, che deve sempre essere eseguito da personale specializzato, combatte senza importanti effetti collaterali (quali arrossamento, senso di bruciore, scarse perdite ematiche, lieve dolore in relazione alla sensibilità della paziente), ampiamente compensati dall’alta percentuale di risultati ottenuti, i disturbi legati all’atrofia vaginale e vulvare, le cui conseguenze hanno ripercussioni negative anche sulla vita di coppia.

Il trattamento laser stimola la produzione di collagene e di fibre elastiche migliorando l’elasticità e l’idratazione della zona trattata e ripristinandone l’originario equilibrio fisiologico. Questo miglioramento si riflette sul benessere psicofisico e sessuale. É un trattamento ambulatoriale e indolore, non richiede anestesia e subito dopo la paziente può riprendere la sua vita sociale.