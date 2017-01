Rigopiano, Cirielli: Ora commissione parlamentare d’inchiesta per accertare responsabilità

“Ora che l’emergenza è finita si apre il momento della riflessione e della ricerca della verità sulla tragedia di Rigopiano”. È quanto dichiara Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, già presidente della Provincia di Salerno.

“Bisogna interrogarsi senza ipocrisie anche sulle Province – aggiunge – e su chi ne ha voluto lo smantellamento e a cui, con una pseudo riforma, sono state tolte semplicemente le risorse necessarie per garantire la viabilità e la sicurezza nelle scuole. Al di là del lavoro che faranno i magistrati, al momento c’è una responsabilità politica molto chiara. Delrio e Renzi portano sulla loro coscienza questa disgrazia, ma non conta forse anche la responsabilità morale di chi come Tremonti e l’allora sottosegretario alla Funzione Pubblica del governo Monti, Patroni Griffi, iniziarono con i primi atti a demonizzare e demolire le Province e il loro ruolo, come pure qualche giornalista dei poteri forti che, per vendere qualche copia in più di libri o di giornali, ha messo in atto questa situazione paradossale per questi Enti che, senza risorse, hanno l’obbligo di garantire i servizi?”.

“La vicenda dimostra l’utilità delle Province per le comunità territoriali – conclude Cirielli –. Ora sarà necessaria una commissione parlamentare d’inchiesta per fare luce sull’accaduto, accertare le responsabilità e dare giustizia ai familiari delle vittime di questa disgrazia più eclatante dei tanti incidenti occorsi in questi anni per l’incuria in cui versano le strade provinciali abbandonate dallo Stato, che pure incamera le tasse per la circolazione degli autoveicoli, anche tramite un’imposta sulle assicurazioni delle autovetture in ogni provincia”.