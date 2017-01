Ravello (SA). Ancora musica: Peppe Barra e Noa per i primi eventi del 2017

Sul palco dell’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello è atteso per domani, martedì 3 gennaio (ore 20.30) Peppe Barra con “Natalizia” spettacolo tratto dalla tradizionale Cantata dei Pastori frutto dell’estro dissacratorio del maestro partenopeo. Il cantore della moderna napoletanità, attingendo a piene mani ai temi della tradizione orale, interpreterà canti e testi del ‘600 e ‘700 in chiave contemporanea dando vita ad alcuni dei personaggi principali del presepe per rappresentare sulla scena l’incanto del verbo umanato e del trionfo del Bene sul Male.

Assieme a lui sul palco disegnato dall’archistar brasiliana: Angela Luglio, Paolo Del Vecchio alle chitarre e mandolino; Luca Urciuolo al pianoforte e alla fisarmonica; Sasà Pelosi al basso; Ivan Lacagnina alle tammorre e percussioni; Giorgio Mellone al violoncello e Alessandro De Carolis ai flauti.

A chiudere la rassegna un altro gradito ritorno, quello di Noa che, venerdì 6 gennaio (ore 20.30), tornerà a calcare il palcoscenico dell’Auditorium Niemeyer in quartetto assieme, oltre che all’inseparabile chitarrista Gil Dor, al giovane virtuoso del contrabbasso Adam Ben Ezra e all’altro partner musicale di lunga data, il percussionista Gadi Seri. Con questo progetto, pressoché tutto in acustico, Noa volge il suo sguardo in particolare ai sentieri jazzistici, rimanendo sempre ancorata alla sua dimensione di cantante totale, in grado di rappresentare se stessa sul palco sia quando si cimenta con le tradizioni musicali yemenite ed ebraiche sia quando ritorna alle sue origini di cantautrice dalle influenze world.

I biglietti possono essere acquistati online collegandosi al sito web www.ravellofestival.com. Dal 27 dicembre al 6 gennaio dalle ore 10 alle ore 16 la biglietteria sarà attiva presso il boxoffice di Piazza Duomo. Nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta fino ad inizio concerto e attiva in auditorium da un’ora prima.

Per info 089.858422, boxoffice@ravellofestival.com