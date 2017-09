RAI2: Stracult cambia veste e diventa “Stracult Live Show”

Stracult, il popolare magazine di cinema ideato da Marco Giusti, cambia veste. A partire dal 28 settembre, con la nuova edizione diventa “Stracult Live Show”: un grande contenitore con tanti ospiti e protagonisti del grande schermo, in diretta su Rai2 tutti i giovedì sera a partire dalle 23.30. Tra le novità di quest’anno, la doppia conduzione, di Andrea Delogu e Fabrizio Biggio. Già alla guida del programma ma in edizioni diverse, i due conduttori dalla prossima stagione saranno per la prima volta insieme.

Con loro troveremo come inviati The Pills, cioè Matteo Corradini, Luca Vecchi e Luigi Di Capua, in diretta dalle sale cinematografiche. In studio interventi di G Max, una nuova generazione di critici pronti a commentare le nuove uscite e i casi della settimana, insieme agli attori e agli autori dei film in programmazione. Ospiti “stracult” del passato e del presente del nostro cinema completeranno il programma, che andrà in onda fino al 10 maggio 2018.

Fra i protagonisti della prima puntata: Beppe Fiorello, Dino Abbrescia, Leonardo Di Costanzo e Dagmar Lassander, interprete di molti film cult come “Piedone l’Africano” e “W la foca”. Nel corso della diretta, Andrea Delogu e Fabrizio Biggio si collegheranno con il Milano Film Festival, per conoscere i film in concorso e gli appuntamenti della rassegna dedicata al cinema indipendente.